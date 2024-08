PM liga para a mulher para confessar ter matado amante e tira a própria vida

Um policial militar, de 40 anos, confessou ter matado o amante da esposa em uma oficina mecânica na tarde dessa terça-feira (6/8), no bairro Boa Vista, Região Leste de Belo Horizonte. Depois disso, o PM tirou a própria vida.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para disparos de arma de fogo dentro de uma oficina mecânica. No local, a PM encontrou um homem, de 40 anos, caído. Foi feito o socorro para o Hospital João XXIII, mas a vítima morreu minutos depois de dar entrada no atendimento.

Durante as diligências da ocorrência, a Polícia Militar recebeu um outro chamado para disparos de arma de fogo em uma rua próxima ao crime.

No local, foi encontrado o corpo do policial militar. Em contato com a esposa do PM, ela informou que o marido fez uma chamada de vídeo com ela para confessar que matou o homem na oficina mecânica ao descobrir caso extraconjugal entre a mulher e a vítima. Em seguida, o policial tirou a própria vida.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.