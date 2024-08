Morte de filha de deputado do MT: ex-marido e irmão são indiciados

Raquel Cattani, de 26 anos, foi assassinada a facadas em sua fazenda. De acordo com as autoridades, seu ex-marido, Romero Xavier, teria arquitetado o assassinato, e seu irmão, Rodrigo Xavier, foi o responsável pela morte - (crédito: Reprodução/Instagram @raquel_cattani98)

Os irmãos Romero e Rodrigo Xavier Mengarde foram indiciados pela Polícia Civil do Mato Grosso pelo assassinato de Raquel Maziero Cattani, que é filha do deputado estadual Gilberto Cattani. Eles responderão por homicídio triplamente qualificado. O inquérito foi enviado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário Estadual nesta segunda-feira. Os dois seguem detidos preventivamente.

Rodrigo também foi indiciado pelo crime de furto após ter levado diversos itens da residência de Raquel, incluindo objetos pessoais e um celular. Por sua vez, Romero está sob investigação em um inquérito policial na Delegacia de Lucas do Rio Verde, relacionado ao crime de porte irregular de arma de fogo. As armas em questão foram apreendidas durante as buscas realizadas no decorrer da investigação para esclarecer o caso.

Raquel Cattani, de 26 anos, foi assassinada a facadas em sua fazenda. De acordo com as autoridades, seu ex-marido, Romero Xavier, teria arquitetado o assassinato, e seu irmão, Rodrigo Xavier, foi o responsável pela morte da mulher, além de ter manipulado o local do crime para que parecesse um roubo.



'Pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha', afirma Cattani

Em entrevista à TV Vila Real nessa terça-feira (6/8), o deputado estadual Gilberto Cattani (PL) afirmou que seu ex-genro recebeu do parlamentar o valor de R$ 4 mil. O valor foi usado por Romero para pagar o irmão, apontado como autor do assassinato.

Leia também: MPDFT debate feminicídio em homenagem aos 18 anos da Lei Maria da Penha



"Eu tinha um acerto para fazer com ele, em dinheiro, e eu fiz no mesmo dia (do crime). E esse acerto era de R$ 4 mil de uma cerca que ele havia feito para mim. Depois eu soube pela polícia que o acerto com o irmão dele (apontado como autor do assassinato) era de R$ 4 mil. Ou seja, pegou meu dinheiro para encomendar o assassinato da minha filha. eu não tenho palavras para descrever uma pessoa como essa, que nem considero como pessoa", lamentou Cattani.

Em seu depoimento à Polícia Civil, Rodrigo admitiu a prática do crime e afirmou que recebeu R$ 4 mil do irmão, ex-genro de Cattani, para realizar o assassinato.