Turistas passam a noite perdidas na Chapada dos Veadeiros e são resgatadas

Duas jovens moradores de São Paulo foram resgatadas nesta quarta-feira (7/8) após passaram a noite perdidas na mata na Chapada dos Veadeiros. Elas saíram para fazer uma caminhada em uma estrada conhecida como Trilha Zen, distante cinco quilômetros da área urbana de Alto Paraíso de Goiás e não retornaram.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, que realizou o resgate, a corporação foi acionada por um senhor de 72 anos que hospedou as jovens em Alto Paraso. As turistas saíram do local na terça-feira (6/8) para fazer uma trilha com finalidade espiritual e retornariam no período da noite.

Após as 19h as jovens não voltaram, o proprietário da hospedagem procurou as jovens na entrada da trilha e tentou contato através do telefone. Às 21h, elas responderam a mensagem dizendo que estava tudo bem e que em uma hora elas retornariam. Mas a noite passou e elas não voltaram à cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após buscas na região, localizou as turistas a mais de dois quilômetros do início da trilha. Elas estavam desidratas e com muita sede, porém, sem ferimentos. Conforme relato das jovens resgatadas elas saíram da trilha e o celular descarregou, o que as obrigou a pernoitar no relento.