Vídeo: homem soca a ex na frente do filho no interior de Minas

Uma mulher foi agredida pelo ex-marido com socos na rua e na frente do filho do casal, nessa quarta-feira (7/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motivo seria o aparelho celular da criança e o crime foi captado por uma câmera de segurança. O suspeito segue sendo procurado.

O vídeo mostra o agressor se aproximando da vítima, que tem 22 anos, e aparenta estar nervoso. Sem que haja reação da mulher, ele dá um soco nela, que está ao telefone. Ela fala algo pra ele, que responde. O homem, então, dá as costas e volta para acertar outro golpe na ex-mulher.

O filho do casal tem 3 anos e viu toda a agressão ao lado da mãe.

De acordo com relato da vítima, antes da agressão, o pai havia pedido para passar o dia com a criança. Mesmo não sendo o dia dele de visitas, a mãe autorizou. Quando foi levar a criança de volta para a mãe, o menino avisou que tinha esquecido o celular na casa do pai.

Ainda segundo a mulher, foi pedido ao ex-companheiro que buscasse o telefone, mas o homem se negou. A mãe, então, ligou para o ex-sogro, solicitando que ele pedisse ao filho para buscar o telefone.

Foi nesse momento que o agressor voltou e disse à vítima: "você está dizendo que eu não vou devolver?", e começou a agredi-la.

A criança chorou e o porteiro do condomínio em que a mulher mora foi verificar o que estava acontecendo. Nessa hora, o ex-marido da mulher entrou no carro e fugiu. Mesmo após buscas feitas pela Polícia Militar, o agressor não foi encontrado.