Falso policial é preso por liderar quadrilha que extorquia vítimas de furto

Um falso agente de segurança pública foi preso na noite desta quarta-feira (7/8), em Caldas Novas (GO), em uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Goiás. A prisão do falso policial é um desdobramento da operação deflagrada em janeiro de 2024, que resultou na prisão temporária de três integrantes do grupo criminoso.

Conforme a investigação, o falso policial liderava uma quadrilha que extorquia vítimas de furto ou rouba de cargas. Eles buscavam informações sobre roubos de caminhões e demais veículos de cargas para entrar em contato com as vítimas informando que estavam em posse dos itens roubados e pedindo valores para devolver as cargas.

Em muitos casos, as vítimas, que não possuíam seguro e eram pressionadas pelos criminosos a pagar altas quantias em dinheiro para reaver seus bens, gerando um segundo prejuízo. O grupo sediado em Goiás fez vítimas em todo país, especialmente no estado de São Paulo.

A operação recebeu o nome “Fake Recovery”. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal buscam identificar todos os integrantes da quadrilha e localizar mais vítimas da quadrilha.