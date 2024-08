Onda de frio vai atingir 48 cidades de MG nesta noite; veja lista

Ao menos 48 cidades de Minas Gerais terão um declínio de temperatura a partir da noite desta quinta-feira (8/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios começarão a sentir os efeitos perto das 20h de hoje. O alerta vale até as 21h de amanhã.

Os municípios mineiros em alerta poderão ter um declínio entre 3°C e 5°C nas temperaturas atuais, conforme citou o Inmet. O instituto ainda esclareceu que o alerta pode causar um leve risco à saúde.

Entre os municípios citados, existem cidades das regiões do Alto do Paranaíba, Sul, Sudoeste e Zona da Mata. Além de Minas Gerais, o alerta também cita cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. (Confira lista de municípios mineiros em alerta abaixo)

Veja lista de cidades de Minas em alerta

Albertina

Além Paraíba

Andradas

Belmiro Braga

Bocaina de Minas

Brazópolis

Bueno Brandão

Camanducaia

Campina Verde

Carneirinho

Chiador

Delfim Moreira

Estrela Dalva

Extrema

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Gurinhatã

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Iturama

Jacutinga

Limeira do Oeste

Mar de Espanha

Marmelópolis

Monte Sião

Munhoz

Ouro Fino

Passa Quatro

Passa Vinte

Piranguçu

Pirapetinga

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana do Deserto

Santa Rita de Jacutinga

Santa Vitória

Santo Antônio do Aventureiro

São Francisco de Sales

Sapucaí-Mirim

Simão Pereira

Toledo

União de Minas

Virgínia

Volta Grande

Wenceslau Braz

