Morre cachorro premiado em campeonato mundial de surfe

Parafina, o cão surfista de Santos, São Paulo, que ganhou vários títulos em campeonatos mundiais, morreu em 1º de agosto deste ano, aos 16 anos. "Querido amigo, eu sei que foi difícil partir. Eu sei que você também queria lutar, mas quero te dizer que eu ficarei bem aqui. Você veio para dar sentido à minha vida e me mostrar que o amor existe e que deve todos os dias ser cultivado (por lambidas e pulos de preferência)", compartilhou o tutor, Augusto Martins, no Instagram.

"Você não era um cachorro normal. Você parecia ter nascido para ser parte de mim e eu nascido para ser parte de você. Tinha alguma coisa de muito especial na nossa relação. Teus olhos diziam tudo. Hoje eu agradeço à vida por ter te encontrado e construído essa história com você. Obrigado por tudo, Fina, te amarei eternamente!", completou ele.

Competindo ao lado de Augusto, o cachorro conquistou vários títulos. Em 2016, na primeira prova fora do Brasil, Parafina ficou em terceiro lugar no Surf City Surf Dog. Em 2019, conquistou o mesmo resultado na Califórnia. Em 2021, ficou no topo do pódio em Natal, na categoria Veteranos do Surf Dog Festival.

À Folha de S.Paulo, em 2016, Martins brincou que foi adotado por Parafina. Os dois se encontraram em 2013, quando Augusto deu um lar definitivo ao animal.

Na ocasião, ele também contou como o vira-lata entrou no mundo do surfe. Parafina estava buscando refúgio em uma escola de surfe após se assustar com fogos de artificio em um Réveillon. Lá o animal brincava pela praia e nadava com o grupo de salvamento, até ser colocado em cima de uma prancha. Assim, começou a competir.