Vídeo: Prefeito dá cabeçada em adversário durante debate de tv

Durante o debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina (PI), realizado pela Rede Bandeirantes nesta quinta-feira (8/8), o prefeito de Teresina (PI) Dr. Pessoa (PRD), agrediu com uma cabeçada o candidato Francinaldo Leão (PSOL). Após a agressão, Pessoa foi advertido e, em seguida, programa seguiu normalmente.

Os dois se encontravam de pé, um em frente ao outro, no momento em que a agressão ocorreu. O prefeito se aproximou do oponente depois de ser questionado sobre as condições desfavoráveis dos postos de saúde e desferiu uma cabeçada em seu rosto. Em seguida, alegou que Leão teria lhe cuspido. " Estou sendo agredido", dispara Leão.



"Fui agredido por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito, sobre o abandono da saúde pública", disse Leão. "Fui atacado por defender a nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas não vão me calar", afirmou o psolista nas redes sociais.

Em nota divulgada nas redes sociais, o PSOL comentou o ocorrido. Para o partido a agressão foi absurda. "Toda nossa solidariedade ao Francinaldo. Derrotaremos a truculência dessa bandidagem", escreveu o PSOL.

O Correio, tenta contato com a prefeitura de Teresina. O espaço segue aberto para o posicionamento.