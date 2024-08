Mulher fez 50 ocorrências falsas para enganar seguradoras de celulares

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) colocou fim a um esquema fraudulento orquestrado por uma mulher de 34 anos. Carine Cristina encontrou uma forma fácil e arriscada de ganhar dinheiro, desafiando as forças de segurança e tirando vantagens de seguradoras de celulares e instituições bancárias. Na manhã desta sexta-feira (9/8), policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (área central) cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços ligados à ela.

O golpe de alta complexidade consistia no falso registro de ocorrências policiais. Nos últimos anos, a mulher fez mais de 50 boletins na polícia, todos com a mesma queixa. Nos relatos, a golpista alegavam roubos e furtos de celulares, davam detalhes sobre locais, suspeitos e até a dinâmica do crime. Mas o que chamou a atenção dos agentes foi a quantidade de registros em pouco tempo.

Leia também: Carro de luxo pega fogo na saída de ponte no DF e atrapalha trânsito

Carine usava ainda o nome da mãe para registrar os boletins. Desconfiados, os policiais deram início às investigações e constataram que os celulares citados pela acusada como sendo os roubados ainda estavam em posse dela. Ou seja, não tinha prova dos roubos ou furtos dos aparelhos.

Leia também: Programa Celular Seguro é ampliado e ganha sistema de proteção contra golpes

Descoberta



As apurações consistiram na análise de dados de celulares, registros de transações financeiras e outros métodos. Descobriu-se, então, que, após a notificação da ocorrência feita pela golpista, os celulares continuavam em posse dela.

As investigações, que começaram oficialmente em fevereiro de 2024, culminaram com a expedição de mandados de busca e apreensão nos domicílios da suspeita, onde foram recolhidos celulares e outros dispositivos eletrônicos que podem conter provas adicionais do esquema.

De acordo com as investigações, todo o esquema foi montado para que ela se beneficiasse da seguradora de celulares e de instituições bancárias. O prejuízo ultrapassa R$ 91 mil.

A jovem responderá por múltiplos crimes de falsa comunicação de crime e estelionato.

Durante a operação, ela confessou o crime. O Correio tenta localizar a defesa dela.