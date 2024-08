Voepass confirma que voo para Guarulhos levava 58 passageiros e 4 tripulantes

A Companhia Aérea Voepass confirmou que o voo 2283, que caiu na cidade de Vinhedo (SP), no interior de São Paulo, tinha 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (9/8), por volta de 13h25 (horário de Brasília). A aeronave saiu do Aeroporto Adalberto Mendes da Silva, em Cascavel, com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

A VoePass ainda comunicou que já “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”. Também segundo a companhia, não há informação, até o momento, sobre como ocorreu o acidente em nem a situação atual das pessoas que estavam a bordo da aeronave, que tem capacidade para 68 passageiros.

“A Companhia está prestando apoio pelo telefone 0800 9419712, disponível 24 horas, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores”, completou a Voepass, em nota. A aeronave que sofreu o acidente em Vinhedo era um modelo ATR-72 turboélice bimotor, utilizado normalmente para voos regionais, de menor distância.