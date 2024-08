Avião com capacidade para 68 pessoas cai no interior de São Paulo

Uma aeronave caiu no início da tarde desta sexta-feira (9/8) no bairro Capela, em Vinhedo (SP), com 62 pessoas a bordo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do estado. Segundo a corporação o acidente aconteceu por volta das 13h25. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) e caiu próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

Assista ao vídeo do acidente:

Segundo informação do G1, trata-se de um avião de passageiros, modelo ATR-72. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Segundo a Anac, o avião comporta 68 passageiros e, mais tarde a companhia aérea VoePass, responsável pela aeronave, confirmou que havia 62 pessoas a bordo, quatro delas tripulantes.

