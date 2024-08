Modelo de avião que caiu em SP teve novas rotas anunciadas em Brasília esta semana

A empresa VoePass, antiga Passaredo, responsável pelo voo 2233, que caiu no bairro residencial Recanto Florido na tarde desta sexta-feira (9/8), havia divulgado, no início desta semana, novos voos para os moradores de Brasília. As novas rotas vão começar a operar no próximo janeiro e, até agora, não há informações sobre os preços dos bilhetes e a duração dos voos.

As novas linhas anunciadas na segunda-feira (5/8) são focadas essencialmente nos estados de Minas Gerais e Bahia e serão compostas pela aeronave do modelo ATR-72, o mesmo que caiu em São Paulo. O aeromodelo é um turbo hélice bimotor e tem capacidade para 68 pessoas. Os destinos anunciados pela Voepass sairão de Brasília para Uberlândia (MG), Barreiras (BA) e Vitória da Conquista (BA).

Vídeos mostram a dimensão do acidente:

O acidente

O avião da empresa Voepass, antiga Passaredo, caiu no condomínio residencial Recanto Florido, em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. A aeronave decolou com 62 a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave decolou por volta das 11h40 do aeroporto de Cascavel (PR) e deveria pousar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, por volta das 13h50. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 13h25.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a quantidade de mortos e feridos. Em nota, publicada nas redes sociais, a Voepass disse que lamenta o ocorrido e que ainda não há informações sobre os motivos que levaram à queda do avião.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer