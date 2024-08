Familiares poderão dar material genético para identificação de vítimas

Com o translado das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP), na sexta-feira (9/8), que matou 62 pessoas, para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, o atendimento dos familiares envolvidos na tragédia já começou no auditório do Instituto Oscar Freire, localizado próximo ao IML. Até o momento, cinco famílias já chegaram ao local e foram acolhidas por equipes do instituto e da Defesa Civil do estado.

O governo de São Paulo informa que há orientações para os familiares sobre a entrega de documentações médicas para auxiliar na identificação dos corpos. Também podem ser requisitados materiais biológicos para a realização de exames genéticos.

Foram disponibilizadas acomodações em um hotel na região central da capital paulista para acolher as famílias das vítimas — ao todo, 13 famílias já foram recebidas no local. Estes familiares também receberão acompanhamento psicológico e serão orientados a irem ao Instituto Oscar Freire para auxiliar nos procedimentos para o reconhecimento.

No caso das famílias que residem em Cascavel, no Paraná, e em Ribeirão Preto, em São Paulo, e não querem ir até a capital do estado, é possível se apresentar aos núcleos do IML nas próprias cidades para a realização do atendimento, entrega de documentação e de material biológico.