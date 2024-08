‘Vou, mas volto’: piloto deixou bilhete para namorada antes de voo trágico

Thalita Valente, namorada do piloto Danilo Santos Romano, de 35 anos, que comandava o avião que caiu em Vinhedo (SP) na sexta-feira (9), resultando na morte de 62 pessoas, fez uma homenagem emocionada nas redes sociais.

Em uma série de Stories no Instagram, ela também mostrou um bilhete que Danilo deixou antes de sair de casa, no qual ele prometia voltar.

“Obrigado por querer ficar comigo hoje. Eu vou, mas eu volto, hein?”, escreveu Danilo.

Na legenda, a mulher compartilhou: “Este é o dia mais triste da minha vida”. Thalita revelou que o casal estava junto há quatro anos e que planejava ter filhos.

Bilhete deixado pelo piloto do avião da Voepass para a namorada, antes do último voo Reprodução/Instagram

O avião da Voepass partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mas caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

As equipes de resgate concluíram a remoção dos 62 corpos no sábado (10). Eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de São Paulo para identificação e liberação às famílias.