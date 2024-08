Politraumatismo é causa de morte de vítimas de avião da Voepass, diz IML

"Todos tiveram morte por politraumatismo", afirmou o diretor do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, Vladimir dos Reis, sobre a causa da morte das 62 pessoas a bordo do ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas que caiu na última sexta-feira (9/8) em Vinhedo (SP).

De acordo com o diretor, todos morreram de imediato. "A aeronave despencou de uma altura de quatro mil metros e, ao atingir o solo, o choque é muito grande. É uma morte instantânea", explicou Vladimir. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira (12/8).

Pelas imagens e vídeos compartilhados pela internet foi possível ver a dinâmica do acidente. "A aeronave não explodiu no céu, ela teve praticamente uma queda livre. Então, as vítimas sofreram danos decorrentes do impacto — lesões traumáticas, fraturas, lacerações, etc.", disse o superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, o médico Claudinei Salomão.

O diretor do IML também completou a fala do superintendente: "Ela [a aeronave] explodiu, pegou fogo em grande parte da região traseira da aeronave. Com a labareda, alguns foram queimados, porém eles foram chamuscados já em pós-morte".

Até esta segunda, 27 corpos foram identificados e 15 deles foram liberados para os familiares. O IML, porém, não estipulou um prazo para que todos sejam identificados e liberados às famílias pois, de acordo a Polícia Técnico-Científica de SP, a identificação completa "é um processo complexo, que depende de diversas variáveis, como o estado do corpo, a presença ou não de carbonização, os exames prévios da vítima, a condição das amostras de DNA retiradas do corpo. [A identificação] vai depender muito de vítima para vítima".

O que é politraumatismo?

Politraumatismo é uma condição médica caracterizada pela presença de múltiplos traumas ou lesões em diferentes partes do corpo, geralmente decorrentes de um único evento traumático, como um acidente de carro, queda de grande altura, como uma queda de avião, ou explosão.

O politrauma pode afetar órgãos vitais e diversos sistemas e, em casos extremos, levar a morte.

Fratura de ossos, lesões cerebrais, hemorragias, amputações e lesões na coluna são os ferimentos mais comuns que ocorrem nesses casos, segundo a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza