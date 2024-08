Acidente aéreo em Vinhedo: 27 vítimas foram identificadas pelo IML

O Instituto Médico Legal (IML) do estado de São Paulo segue trabalhando na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na última sexta-feira (9/8), em Vinhedo (SP). Até segunda-feira (12/8), 27 corpos foram identificados e 12 liberados aos familiares. As famílias de todas as vítimas já foram contatadas. Não há prazo para que identifiquem todos os corpos.



Para ajudar na identificação, equipes do Governo de São Paulo estão coletando amostras de DNA dos familiares. Já foram coletados DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel (PR). Há, ainda, familiares que moram no Ceará e poderão realizar as coletas de materiais biológicos junto à Polícia Científica local.

Toda a retirada de corpos foi realizada por peritos do Instituto de Criminalística (IC) e do IML, com apoio do Corpo de Bombeiros, seguindo protocolos internacionais de modo a preservar ao máximo o corpo das vítimas e, assim, facilitar a identificação. "Mesmo assim, cada caso possui sua complexidade e cada vítima necessita de exames específicos para viabilizar a total identificação, não sendo possível estimar prazos para que isso ocorra", afirmou o IML-SP.

Inquérito policial

A Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Vinhedo, instaurou inquérito policial para investigar o acidente aéreo, em paralelo às investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).