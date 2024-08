Estátua de Lúcifer no RS: saiba como será a inauguração nesta terça

A Nova Ordem de Lúcifer na Terra vai inaugurar, nesta terça-feira (13/8), um santuário com uma estátua de Lúcifer de aproximadamente três metros de altura. O lançamento ocorre em Gravataí, município localizado no Rio Grande do Sul, local onde fica a sede.

A inauguração contará com rituais e participação de convidados religiosos. A Nova Ordem fica em um sítio com mais de cinco hectares e possui registro oficial como instituição religiosa. Segundo um dos fundadores, Mestre Lukas, o objetivo do templo é "desmistificar a imagem criada pelas igrejas sobre Lúcifer".

"Lúcifer, na nossa visão, representa a luz do autoconhecimento. Não existe a 'queda de Lúcifer'. Na verdade, temos uma interpretação diferente sobre as energias que equilibram o Universo", explica Lukas.

Para os praticantes da crença, não existe um único Deus e a Bíblia não é seguida. "Não existe a necessidade de um livro escrito. Existe a tradição e o conhecimento. Mas estamos concluindo a Bíblia do Diabo Segundo a Corrente 72, que deverá ser publicada em breve", diz Tata Hélio de Astaroth, também fundador da Ordem.

Em latim, Lúcifer significa "estrela da manhã" e, na religião cristã, se refere ao nome do diabo antes de cair do céu.