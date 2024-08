Avião que caiu em área de mata em Mato Grosso explodiu na queda

O avião envolvido em tragédia na manhã desta quinta-feira (15/8), no interior de Mato Grosso, explodiu em uma área de mata, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. A aeronave tinha oito lugares, sendo sete passageiros e o piloto. A Polícia confirmou a morte de pelo menos cinco pessoas.

Uma das vítimas é o ex-presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, e seus dois netos. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte de Arni. "É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis. O senhor Arni Alberto foi presidente do nosso time e uma pessoa importante para a história do clube, além de um apaixonado pelo vermelhinho", diz o texto.

Arni foi presidente do clube, também conhecido como União Rondonópolis, e chegou a ser homenageado com o título de cidadão mato-grossense (apesar de ser gaúcho) pelo desempenho à frente do time.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Delegacia da Polícia Civil de Apiacás está com uma equipe no local para apurar as circunstâncias da queda de uma aeronave nesta manhã de quinta-feira (15.08), na zona rural do município, localizado na região do extremo norte de Mato Grosso.



A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. Ainda não há informações precisas sobre o número de ocupantes do avião, contudo, não há sobreviventes.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica foio acionada pela Polícia Civil e também está indo para o local para remoção das vítimas e identificação.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, já foi acionado e enviará uma equipe ao local da queda da aeronave.

Outras informações forneceremos ao longo do dia, após encerramento das diligências no local do acidente."

