Polícia identifica 2 das 5 vítimas de queda de avião em Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou duas das cinco vítimas da queda de avião em Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (15/8): o piloto, identificado como Helder de Souza, de 44 anos; e o empresário Arni Alberto Spiering, de 69 anos, dono da aeronave.

A aeronave tinha oito lugares, sendo sete para passageiros. O avião foi fabricado em 2010 e tinha o prefixo PS-AAS. No momento da tragédia, a aeronave estava com cinco passageiros. Informações preliminares alegam que outras duas vítimas são netos de Arni.

Em nota, a polícia informou que as equipes da Delegacia de Apiacás e da Politec estão coletando materiais no local do acidente e em outras fontes de dados para checagem das identidades das vítimas. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, também foi acionado e enviará uma equipe ao local da queda.

Sobre o acidente

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Apiacás, localizada a cerca de 960 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (15/8). De acordo com a Polícia Civil do estado, não há sobreviventes.

Em nota, a corporação informou que a aeronave explodiu na queda, ocorrida em área de mata. Ainda não há informações precisas sobre o número de ocupantes do avião, mas a aeronave havia capacidade para oito pessoas.

O ex-presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, o empresário Arni Alberto Spiering, é uma das vítimas. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte de Arni: "É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis. O senhor Arni Alberto foi presidente do nosso time e uma pessoa importante para a história do clube, além de um apaixonado pelo vermelhinho".