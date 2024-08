Gato que ficou isolado após atacar tutora é diagnosticado com ansiedade

O gato Thor, que repercutiu na internet após deixar a família isolada dele por medo de agressões, foi diagnosticado com ansiedade. Após diversas tentativas de tratamentos que não deram certo, a tutora Luciana Nascimento, 49 anos, recebeu a veterinária especialista em felinos Alessandra Goncalves em casa, no município de São Vicente (SP), para examinar o animal.

Alessandra, apelidada de “Doutora dos gatos”, esteve no apartamento da família na quinta-feira (15/8) para uma consulta que durou cerca de duas horas e apontou que Thor sofre de problemas de ansiedade. “O estresse crônico aliado a um problema de falta de socialização na primeira infância. Ele foi adotado com apenas 10 dias de vida, não conviveu com a mãe nem com irmãos de ninhada, resultou num gato inseguro, medroso, agressividade lúdica, onde diante de alguns gatilhos onde ele se sentia ameaçado, partia para o ataque como mecanismo de defesa,”, explicou a especialista.

Segundo a veterinária, o quadro do felino se agravou quando a família adotou outro gato. A adoção de Nina aconteceu por recomendação de profissionais, no entanto, essa chegada aumentou o comportamento agressivo relacionado ao territorialismo.

Além dos problemas de ansiedade, Alessandra ainda identificou um problema médico conhecido como “Síndrome de Pandora”. A doença causa inflamação crônica na bexiga, o que causa dor e, consequentemente, sensações de medo, ansiedade e desconforto emocional.



A médica veterinária assegurou que Thor já começou o tratamento com psicotrópicos, analgésicos, manejo multimodal e enriquecimento ambiental. Ele também deve passar por exames complementares. “Agora torçam por ele, aliás, por nós, e ninguém soltará a patinha dele”, escreveu.

Os tutores criaram uma conta no Instagram para compartilhar o processo de tratamento de Thor.

Entenda

Thor, de 7 anos, está isolado da família em um cômodo da casa após ferir gravemente a tutora. No último mês, o animal repercutiu após Luciana Nascimento compartilhar imagens e relatos do comportamento agressivo dele.

Segundo a tutora, o gato apresenta ataques de agressividade desde a Copa do Mundo 2018. Na ocasião, a quantidade de pessoas no ambiente e o barulho teria assustado o bichano.

Ela conta que já procurou diferentes especialistas e opções para tratar o comportamento agressivo, até mesmo sessões de Reiki. A família também chegou a adotar uma gata fêmea, a Nina, por recomendação de especialistas, mas Thor também se mostrou agressivo com a gata.