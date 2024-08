Funcionário de hospital é preso por abusar de três crianças

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, prendeu preventivamente um homem por estupro de vulnerável e aliciamento de criança para praticar ato libidinoso contra pelo menos três vítimas. A prisão ocorreu no dia 8 de agosto e o inquérito policial sobre o caso deve ser concluído nos próximos dias.

O suspeito é funcionário de um hospital de Goiânia e aproveitava de informações recebidas no trabalho para identificar famílias com vulnerabilidade e com pais que precisam se ausentar para acompanhar entes em internação em hospitais. Depois, o homem entrava em contato com o pretexto de “cuidar das crianças”, usando dessa aproximação para cometer abusos contra os menores de idade.

Ao Correio, a Polícia Civil informou que o suspeito é um técnico em segurança do trabalho e os abusos sexuais ocorriam nas casas das vítimas. "O suspeito é criminoso sexual contumaz, sob investigação em diversos procedimentos policiais em crimes sexuais contra crianças e adolescentes", disse a instituição.