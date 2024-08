Cidade paulista terá estátua de anjo duas vezes maior que o Cristo Redentor

A cidade de São Miguel Arcanjo (SP), a 180 quilômetros de São Paulo, receberá uma estátua de 70 metros de altura do anjo homônimo. Ela será duas vezes maior do que o Cristo Redentor e, quando ficar pronta, ela será a maior figura católica do mundo.

A previsão é que a obra seja inaugurada em 2026, junto ao futuro complexo Gruta do Arcanjo, um complexo de 30 mil metros quadrados que será dedicado ao turismo religioso.

O plano inicial era que o anjo tivesse 58 metros de altura, mas a estátua teve seu tamanho ampliado após uma revisão e ultrapassará o Cristo Redentor em 32 metros.

Atualmente, o maior monumento católico do mundo é uma obra de 56 metros dedicada a Santa Rita de Cássia, localizada no Rio Grande do Norte.

O anjo de São Miguel terá um mirante no peito para admirar o complexo, que terá uma praça para missa campal com capacidade para 12 mil pessoas, além de praça de alimentação, museu, sala de milagres, igreja, lojas, auditório e capela.