Homem mata a companheira a facadas na frente da filha de 1 ano

Um homem matou a esposa na frente da filha do casal neste fim de semana, em Uberlândia. A criança tem apenas um ano, e o assassino tirou a própria vida em seguida. O crime teria sido motivado pela tentativa de separação da vítima.

Leia também: Dieta com foco em fibras e proteínas é a chave para perder peso

O caso foi registrado no bairro Jardim das Palmeiras, zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro. A mãe do assassino estava na casa, mas, ao presenciar o ataque, a idosa ficou em estado de choque e não reagiu. A vítima, que tinha 38 anos, foi morta com 15 facadas. Na sequência, o homem se matou no fundos da casa.



Leia também: O furto fake de armas que chocou o Distrito Federal

O irmão do homem contou que foi ao local fazer uma visita e não foi atendido por ninguém. Ele achou estranho não ter conseguido contato com a mãe e forçou a entrada na casa. Ele encontrou a ex-cunhada morta e, mesmo tentando obter resposta da idosa, ela não sabia dizer nada. Ele seguiu vasculhando o imóvel até encontrar a sobrinha e o corpo do irmão.

Perguntado sobre possível motivação, o familiar contou que a ex-cunhada e o irmão andavam tendo discussões por conta de uma tentativa de separação da vítima, o que o assassino não aceitava. A criança foi deixada com familiares e é acompanhada pelo Conselho Tutelar.