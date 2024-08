Acidente com van de pacientes deixa cinco mortos e 10 feridos em Minas

Acidente com van e dois caminhões aconteceu no trecho perigoso da Serra de Francisco Sá, na BR 251 - (crédito: redes sociais/divulgação)

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em acidente grave na manhã desta segunda-feira (19/0), na BR 251, no município de Francisco Sá, no norte de Minas. Uma van que transportava pessoas para tratamento médico bateu de frente com um caminhão, carregado de coco. Um outro veiculo de carga foi envolvido no acidente.

O choque aconteceu no km474, na “Serra de Francisco Sá”, um dos trechos rodoviários mais perigosos de Minas Gerais. A maioria das vítimas (mortos e feridos) estava na van, da Secretaria Municipal de Novorizonte (de 4,57 mil habitantes), que transportava moradores para tratamento médico em Montes Claros (a 354 quilômetros de distância).

Segundo o Samu, o motorista do caminhão carregado de coco contou que o veículo, que viajava no sentido Salinas/Francisco Sá, perdeu os freios na descida serra. Com isso, atingiu a van do transporte de pacientes, que viajava à frente, no mesmo sentido. A van acabou sendo prensada entre o caminhao da carga de coco e outro caminhão, carregada de farinha e palets e subia a serra, em sentido contrário.



Uma família que viajava em carro de passeio logo atrás registrou o momento do acidente, veja.

O acidente aconteceu por volta das 6h30. Toda a pista foi ocupada pelos caminhões e pela van, que ficaram muito danificados. O trânsito continua interditado no local.

As vítimas ficaram presas às ferragens, e foram retiradas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

O total de vítimas foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas para hospitais de Francisco Sá e de Montes Claros. Conforma a corporação, seis feridos foram socorridos pelo Samu e uma vitima precisou ser conduzida no helicóptero Arcanjo. Três pessoas feridas foram transportadas em ambulância do Corpo de Bombeiros.