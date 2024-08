Onda de calor com 5ºC acima da média deve durar até quarta em 10 estados

O aviso de onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vai se estender até quarta-feira (21/8). Um novo alerta do órgão, publicado nesta segunda-feira (19/8), reforçou que a temperatura média pode aumentar em até 5ºC durante o período.

O alerta laranja, que indica perigo, de onda de calor cobre parte dos estados de Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, além de todo o estado do Mato Grosso do Sul.

Algumas regiões do país também devem enfrentar um período de baixa umidade. Segundo o alerta, todo o Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul devem ser afetados. Partes do Mato Grosso, Tocantins, Maranhã, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná devem sofrer com as baixas. A umidade relativa do ar deve ficar entre 12% e 20% nesta segunda.

Confira algumas recomendações para a onda de calor:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.