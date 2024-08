Rato assusta pacientes e funcionários de hospital; veja o vídeo

Pacientes do Hospital Municipal Salgado Filho ( HMSF), no Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, receberam uma visita inusitada nesta quarta-feira (22). Um rato foi flagrado nos corredores da unidade, assustando funcionários e pacientes.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o roedor transitando pelos corredores do hospital. “Olha o rato, olha o rato!”, gritavam os pacientes e funcionários da unidade de saúde. Alguns deles, inclusive, chegaram a levantar os pés para o roedor passar.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que o incidente ocorreu no térreo do Salgado Filho e que o rato provavelmente veio de fora do prédio. O animal foi capturado e eliminado por uma equipe que estava realizando a desratização no hospital.

Ainda segundo a pasta, o processo de controle e prevenção de infestações de roedores no HMSF é realizado semanalmente por uma empresa especializada e com certificação comprovada.