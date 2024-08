Famílias começam a receber seguro após queda de avião da Voepass

As famílias das 62 vítimas do voo 2283 da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP), em 9 de agosto, começaram a receber o seguro Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo (Reta). A informação foi divuilgada pelo portal UOL. De acordo com o veículo, cada uma receberá um valor de R$ 103 mil.

O Correio procurou a equipe da Voepass. A empresa respondeu que irá repassar informações sobre os seguros somente aos parentes das vítimas. Até o momento, cinco já receberam o seguro, enquanto outras 36 aguardam o pagamento após terem entregue a documentação necessária.

O seguro Reta é obrigatório e semelhante ao DPVAT, garantindo uma compensação financeira independentemente da culpa do transportador.

Os familiares também se reuniram recentemente com representantes da Voepass em Cascavel (PR) para discutir o andamento dos pagamentos e outras questões relacionadas. O pagamento do seguro Reta não impede futuras indenizações por danos morais e materiais.

Os pertences das vítimas, como escovas de cabelo, fotos e documentos pessoais, foram devolvidos às famílias em um encontro fechado à imprensa. Alguns itens, que continham resquícios de material biológico, precisaram ser incinerados.

O voo 2283, operado por um ATR 72 da Voepass, decolou às 11h50 de Cascavel (PR) e pousaria às 13h45. A aeronave caiu e resultou na morte de todos os 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo.



*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino



Saiba Mais Brasil PF explode mais de 200 embarcações de garimpo ilegal na Amazônia

PF explode mais de 200 embarcações de garimpo ilegal na Amazônia Brasil Governo anuncia que vai restringir a entrada de pessoas sem visto

Governo anuncia que vai restringir a entrada de pessoas sem visto Brasil IBGE: número de brasileiros entrará em declínio a partir de 2042

IBGE: número de brasileiros entrará em declínio a partir de 2042 Brasil PF destrói 30 dragas de garimpo ilegal em terras indígenas do AM

PF destrói 30 dragas de garimpo ilegal em terras indígenas do AM Brasil Vídeo: Procurador de Justiça fura sinal vermelho e arrasta moto após colisão

Vídeo: Procurador de Justiça fura sinal vermelho e arrasta moto após colisão Brasil Vacina brasileira contra a mpox está próxima dos testes em humanos