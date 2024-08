Vídeo: Procurador de Justiça fura sinal vermelho e arrasta moto após colisão

Um procurador do Ministério Público de São Paulo (MPSP) se envolveu em um acidente de trânsito depois de furar uma sinal fechado e arrastar uma moto em avenida no bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (21/8).

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o procurador de Justiça Criminal Carlos Alberto Freitas, 61 anos, avança no sinal vermelho; na sequência, uma moto pilotada por um homem de 28 anos atinge o veículo, o piloto cai no chão e o motorista segue sem prestar socorro. A moto ficou presa ao carro e foi arrastada por cerca de 900 metros. (veja vídeo abaixo)

Uma testemunha seguiu o promotor até o condomínio onde ele mora e um grupo de motociclistas tentou invadir o local e agredir o procurador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares contiveram a situação e conduziram os envolvidos para a 30° Delegacia de Polícia para prestar depoimentos. O motociclista segue sob cuidados médicos e ainda não teve depoimento coletado. O caso foi registrado como colisão, lesão corporal, dano e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor .

Em nota, o MP informou que vai instaurar inquérito para apurar o fato e a conduta do procurador. Leia a nota na íntegra:

No tocante ao episódio registrado na noite desta quarta-feira (21/8), no Tatuapé, nesta capital, o MPSP informa que, por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça, será instaurado um procedimento com o objetivo de apurar os fatos envolvendo o procurador Carlos Alberto Freitas. Com a oitiva de testemunhas e a coleta de imagens, a instituição esclarecerá as circunstâncias da ocorrência.