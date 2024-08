PF explode mais de 200 embarcações de garimpo ilegal na Amazônia

PF inutiliza 223 balsas de garimpo ilegal no Amazonas - (crédito: Divulgação PF)

Ação integrada da Polícia Federal, Funai e Ibama inutilizou 223 embarcações (ou balsas) de garimpo ilegal na Amazônia. A fiscalização foi realizada no Sul do Amazonas e em Rondônia nos rios Madeira, Aripuanã e Manicoré. A operação Prensa foi deflagrada na segunda-feira (20/8) e ainda não foi concluída. Segundo a PF, a ação é contínua e não tem prazo para terminar.

O objetivo da ação é combater o garimpo ilegal, em especial no Sul do Amazonas. Policiais especializados atuam na operação.

O garimpo ilegal gera danos ao meio ambiente e à saúde pública, uma vez que contamina o rio com materiais como mercúrio e cianeto. Outro dano é a interferência direta nas atividades dos povos tradicionais e o risco à vida dos ribeirinhos e indígenas.

Além da operação Prensa, a Polícia Federal tem realizado periodicamente a Operação Febre do Fogo na região de Rondônia e Amazonas com o objetivo de combater o garimpo ilegal. Cerca de 170 balsas foram destruídas nessa nessa ação, desde o começo do ano.