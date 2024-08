Casal de brasileiros desaparecido no Chile foi encontrado, diz família

Um casal brasileiro que estava desaparecido havia cinco dias em uma viagem ao Chile foi encontrado na sexta-feira, 23, próximo à fronteira com a Argentina. Segundo publicações da família nas redes sociais, Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e o marido Eraldo Rodrigues, de 60, estão "abrigados e sendo cuidados".

Aurora e Eraldo saíram de viagem do Brasil de carro de Resende, no Rio de Janeiro, no último dia 2. Eles passariam por Argentina, Chile e, por fim, voltariam à Argentina novamente. O último contato com os familiares havia sido feito pelo WhatsApp no domingo, às 8h.

Eles entraram no Chile pela fronteira de Jama em um veículo vermelho de modelo Nissan Versa. A última localização conhecida do casal era em um hotel em Copiapó.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil chegou a ser acionado para acompanhar o caso. A polícia do Chile também foi mobilizada nas buscas.