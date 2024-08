Avião da FAB chega em Ribeirão Preto para auxiliar no combate aos incêndios

O KC 390 possui o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios e conta com um tubo que projeta água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar 12.000 litros - (crédito: Gov BR/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) designou uma aeronave KC-390 Millennium para auxiliar no combate às queimadas em Ribeirão Preto. Já neste domingo (25/08), foi iniciado o trabalho, mas devido à visibilidade comprometida pela densa fumaça das queimadas, o lançamento de água não pôde ser realizado.

Em nota, a FAB afirmou que está comprometida em retomar as operações assim que as condições meteorológicas permitirem.

A aeronave conta com o Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios e conta com um tubo que projeta água pela porta traseira esquerda do avião, podendo descarregar até 3.000 galões - aproximadamente 12.000 litros - de água em áreas de incêndios, com ou sem retardante de fogo, conforme o critério de nível de cobertura padrão do solo e em diversos tipos de terrenos.

Embora o local da operação esteja em Ribeirão Preto, a atuação do KC-390 Millennium não se restringe apenas à cidade. A aeronave está preparada para operar também em áreas adjacentes e regiões próximas que necessitem de combate aos incêndios, informou a corporação.

Para otimizar a eficácia das operações, um helicóptero do Exército Brasileiro realiza a percursão das áreas afetadas antes da decolagem do KC-390 Millennium. Este helicóptero identifica os focos de incêndio e transmite coordenadas precisas para o KC-390, permitindo que a aeronave vá diretamente aos pontos mais críticos para realizar o combate de forma mais eficiente.

Dois helicópteros da Marinha também foram deslocados para as áreas de incêndio e outros dois helicópteros do Exército, com capacidade para o transporte de 600 litros de água cada, estão empregados na operação.

O governo de São Paulo decretou situação de emergência em 45 cidades por causa dos incêndios florestais. Ao todo, são 46 municípios estão em alerta máximo para queimadas.