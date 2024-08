Fumaça em Brasília: "O ideal é ficar em casa", recomenda pneumologista

Médico recomenda que os brasilienses evitem sair de casa neste domingo (25/8). O pneumologista da Oncoclínicas Brasília, Eduardo Cartaxo explica que a alta concentração de fumaça pode trazer danos à saúde e até mesmo levar algumas pessoas a precisarem de atendimento de emergência.

O ideal, neste momento, é ficar em casa, com as portas e janelas fechadas para impedir a entrada da fumaça e apostar no uso de ventiladores e ar-condicionado para driblar o calor. E o mais importante: ligar o umidificador.

“Se estiver com a limpeza em dia e adequada, o umidificador é o que vai ajudar bastante nesse momento”, comenta o médico. Outras medidas para aumentar a umidade relativa do ar são o uso de baldes com água no ambiente, além de toalhas úmidas perto ou até mesmo sobre o corpo. Caso tenha que sair de casa, o médico destaca a importância de usar máscara.

























Para garantir a saúde, Eduardo recomenda a lavagem das narinas com soro fisiológico, alimentação leve e equilibrada e ingestão intensa de água. O médico alerta ainda que o ideal é não praticar nenhum tipo de atividade física neste domingo e ao longo da semana, elas devem ser feitas apenas antes das 10h e depois das 16h.

Segundo Eduardo, as pessoas mais vulneráveis são as crianças, idosos e aqueles que têm doenças respiratórias crônicas, como rinite, sinusite e asma. Quem tem condições cardiovasculares também pode experimentar um maior desconforto. Os alérgicos também tendem a sofrer mais com a condição.

O pneumologista explica que a fumaça tem alta concentração de monóxido de carbono e partículas de fuligem, e pode levar à descompensação dessas doenças, além de causar incômodo em qualquer pessoa exposta.

Os principais sintomas que podem aparecer são obstrução nasal, tosse intensa, sensação de falta de ar, boca seca, peito chiando e taquicardia. “Quem tem doenças respiratórias deve fazer a medicação habitual e procurar a emergência na piora desses sintomas”, completa Eduardo.

De curto a longo prazo

Quem estiver muito próximo de uma queimada ou presenciar um incêndio precisa se afastar o quanto puder, o mais rápido possível e buscar atendimento para avaliar possíveis queimaduras das vias aéreas.

Mas no caso da fumaça que afeta toda a cidade neste domingo (25/8), os cuidados devem ser os habituais e a busca pelo atendimento apenas em casos mais sérios.