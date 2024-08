PF abre investigação para apurar queimadas em São Paulo

A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar queimadas que ocorrem de forma coordenada em São Paulo. A fumaça das queimadas chegaram até a capital e a outras regiões do país, como em Goiás e no Distrito Federal.

De acordo com fontes na corporação ouvidas pelo Correio, a investigação sobre os incêndios em São Paulo foi aberta após o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) informar indícios de que ocorreram focos de incêndio no mesmo horário, com indícios de ação coordenada.

Além de São Paulo, também haverá investigação sobre incêndios em outras regiões do país, inclusive na área da Floresta Amazônica. As Forças Armadas estão sendo mobilizadas para atuar nos incêndios em vegetação nos estados amazônicos e no interior de São Paulo.