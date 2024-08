Prédio abandonado é implodido e desaba em SP; veja vídeo

Um prédio de nove andares foi implodido com 75kg de explosivo em São José dos Campos (SP), neste domingo (25/8). O edifício localizado no Jardim Aquarius, Zona Oeste do município, estava abandonado há 30 anos, quando a antiga construtora faliu e paralisou a obra.

Ao todo, moradores de 12 prédios ao redor tiveram que evacuar o local. Para acalmar a população, o engenheiro responsável pela demolição, Manoel Jorge Diniz Dias, conhecido como Manezinho da Implosão, fez palestras nos locais afetados ao longo das últimas semanas. O profissional é especialista em explosões, tendo atuado em projetos emblemáticos como o de pavilhões do complexo do Carandiru, em São Paulo (SP), e da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).



A demolição da construção abandonada repercutiu na cidade, com audiência e até transmissão ao vivo da implosão pela imprensa local.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeferson (@dronesampa)





A implosão foi feita pelas empresas Grupo Kaza e Esdras Construtora. O local do prédio abandonado deve dar lugar a um prédio de apartamentos de luxo na região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imobiliaria Grupo Kaza (@grupo.kaza)