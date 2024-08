Homem invade igreja e deixa três feridos, inclusive o próprio irmão

Tragédia abalou a pequena cidade de Miraguaí, no interior do Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/site da prefeitura de Miraguaí)

Um homem foi preso, no domingo (25/8), após invadir uma igreja com uma moto e ferir três pessoas que participavam de culto religioso em Miraguaí, no Rio Grande do Sul. Ele estava armado com uma faca.

Segundo a Brigada Militar, uma das vítimas do ataque é irmão do agressor. Cerca de 150 pessoas estavam no local no momento do crime.

O suspeito fugiu a pé após crime, mas foi perseguido por moradores. Ele foi encontrado ferido e caído na rua e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a um hospital. A motivação do ataque não foi divulgada.