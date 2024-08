Quem são as vítimas das queimadas em São Paulo

As queimadas que assolam São Paulo deixaram pelo menos duas pessoas mortas e mais de 60 feridas. As vítimas foram identificadas como Saulo Rodrigo de Oliveira, de 47 anos, morador de Irapuã, e Gerci Silveira Júnior, de 30 anos, residente em José Bonifácio. Ambos eram brigadistas da usina Santa Isabel e perderam a vida ao tentar combater o fogo na cidade de Urupês, no sábado (24/8).

A Prefeitura de Urupês publicou uma nota de pesar pela morte dos trabalhadores. "A bravura e dedicação desses heróis nunca serão esquecidas. Estendemos nossas condolências às famílias e amigos neste momento de profunda tristeza", diz.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, as vítimas estavam em um caminhão tentando apagar um foco em uma área de pasto, quando o motorista perdeu o controle, ocasionando o vazamento de combustível que resultou no incêndio do veículo.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil pontua que 48 municípios de São Paulo estão em alerta máximo para queimadas. Nesta segunda-feira (26/8) não há cidades com focos de incêndios ativos, mas o monitoramento da situação continuará pelos próximos dias. O governo estadual montou um gabinete de crise e decretou situação de emergência por 180 dias em 45 cidades.

O governo federal, por meio das Forças Armadas, enviou sete aeronaves, incluindo um KC-390, para ajudar no combate às queimadas. Também estão em operação outras dez aeronaves da Polícia Militar, além de 614 viaturas do Corpo de Bombeiros e 1.936 caminhões-pipa, entre os mais de 3 mil veículos empregados na operação, contando equipamentos do estado e fornecidos por empresas da região.

O Correio tenta contato com a usina Santa Isabel, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.