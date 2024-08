Pai dança com filha de 5 anos na escola e conquista os internautas

Um vídeo pra lá de fofo mostra a sincronia entre pai e filha durante uma festa na escola. Júnior Moreira participou da festa junina da escola da pequena Helena, de 5 anos, que se soltou em uma performance de Voando pro Pará, de Joelma. A dupla viralizou nas redes sociais, conquistando quase 13 milhões de visualizações no TikTok.





O pai teve que substituir a mãe, a nail designer Juhlly Gitahy, que estava com dor de cabeça no dia da apresentação. Foi ela quem fez o registro e publicou nas redes sociais. "Confesso que quando postei o vídeo, no mesmo dia da apresentação, 13 de julho, eu fiquei um pouco receosa por conta dos comentários. Até porque, a gente sabe que quando alguma coisa viraliza, podemos receber tanto comentários legais, quanto ruins. Mas nos surpreendemos, porque no Tik Tok o vídeo dela só gerou comentários positivos", contou em entrevista à revista Crescer.

Nas apresentações da escola de Helena, é tradição que aconteça uma dança com algum membro da família ao fim do evento. Por isso, a pequena estava ensaiando também em casa. “Ela queria mostrar para as pessoas que ela sabia dançar a música e jogar o cabelo", relatou a mãe.

Enquanto a menina ia se exibindo, o pai teve que superar a timidez. Mas isso não é um empecilho. "Amo participar das coisas com ela, amo dançar com ela, brincar. Ela é uma menina super feliz e alegre. Eu sou um pouco tímido, mas tento perder esse meu lado por conta dela, porque ela ama fazer essas coisas. Participar disso com ela e fazer com que crie momentos para a vida me deixa muito grato", relatou à Crescer.