Queimadas em São Paulo: 48 municípios estão em alerta máximo

Casa destruída por um incêndio no entorno da rodovia SP-330 em Ribeirão Preto, em 25 de agosto - (crédito: CARLOS FABAL / AFP)

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, 48 municípios de São Paulo estão em alerta máximo para queimadas. Nesta segunda-feira (26/8) não há cidades com focos de incêndios ativos, mas o monitoramento da situação continuará pelos próximos dias. O governo estadual montou um gabinete de crise e decretou situação de emergência por 180 dias em 45 cidades. Duas pessoas morreram e 66 ficaram feridas por causa dos incêndios.

O governo federal, por meio das Forças Armadas, enviou sete aeronaves, incluindo um KC-390, para ajudar no combate às queimadas. Também estão em operação outras dez aeronaves da Polícia Militar, além de 614 viaturas do Corpo de Bombeiros e 1.936 caminhões-pipa, entre os mais de 3 mil veículos empregados na operação, contando equipamentos do estado e fornecidos por empresas da região.

"Não estamos medindo esforços. Há um grande trabalho coletivo em andamento para que a gente possa conter o avanço das chamas, garantir a segurança, atender as pessoas e retomar a normalidade em nosso estado. Seguimos atuando ininterruptamente", afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Ainda segundo o governo, a Polícia Civil está mobilizada para investigar todas as ocorrências de incêndio criminoso, especialmente as que ocorrem nas regiões afetadas pelas queimadas. Já foram efetuadas duas prisões, uma em Batatais e outra em São José do Rio Preto.

Leia também: PF abre investigação para apurar queimadas em São Paulo













Veja quais são as 48 cidades em alerta máximo para incêndio:

Monte Alegre do Sul

Alumínio

Santo Antônio do Aracanguá

Piracicaba

Pontal

Monte Azul Paulista

Sertãozinho

Torrinha

Santo Antônio da Alegria

Nova Granada

Iacanga

Taquarituba

Coronel Macedo

Ubarana

Pompeia

Boa Esperança do Sul



Pitangueiras

Salmourão

Lucélia

Poloni

Dourado

Sabino

Jaú

Pirapora do Bom Jesus

Itápolis

Itirapina

Bernardino de Campos

São Simão

Presidente Epitácio

Bebedouro

Bananal

São Luís do Paraitinga

Ibitinga

Tabatinga

Brodowski

Luís Antônio

Pedregulho

Tambaú

Urupês

Turiúba

Arealva

Pradópolis

Altinópolis

Paulo de Faria

Águas da Prata

Morro Agudo

Batatais

Barrinha

Leia também: Aeroporto de Goiânia cancela voos por conta de nuvem de fumaça

Atendimento a animais

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística montou uma organização especial de atendimento para receber animais silvestres que sofreram queimaduras, que estejam com problemas respiratórios decorrentes da fumaça ou perdidos por ausência de habitat natural. O atendimento será feito em período integral, enquanto houver demanda, no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), que funciona no Zoológico de Ribeirão Preto.

Recomendações

O Ministério da Saúde publicou uma lista com recomendações para evitar a exposição da população à fumaça intensa causada por queimadas. Veja:

Aumentar a ingestão de água e líquidos ajuda a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas;

Reduzir ao máximo o tempo de exposição, recomendando-se que se permaneça dentro de casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar;

As portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas, para reduzir a penetração da poluição externa;

Evitar atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar, e entre 12 e 16 horas, quando as concentrações de ozônio são mais elevadas;

Uso de máscaras do tipo cirúrgica, pano, lenços ou bandanas podem reduzir a exposição às partículas grossas, especialmente para populações que residem próximas à fonte de emissão (focos de queimadas);

O uso de máscaras de modelos respiradores tipo N95, PFF2 ou P100 são adequadas para reduzir a inalação de partículas finas por toda a população;

Crianças menores de 5 anos, idosos maiores de 60 anos e gestantes devem redobrar a atenção para as recomendações descritas acima para a população em geral. Além disso, devem estar atentas a sintomas respiratórios ou outras ocorrências de saúde e buscar atendimento médico o mais rápido possível.