Vídeo: baleias nadam junto a grupo de remadores em Santa Catarina

Um grupo de canoagem de Santa Catarina foi surpreendido pela aparição de duas baleias-franca enquanto remavam na região de Canasvieiras, em Florianópolis (SC). Os animais, mãe e filhote, nadaram bem próximos ao barco e encantaram os remadores.

Uma dos remadores, Fernanda Aquino, descreveu o momento como “vivência incrível, da qual irei relembrar com nostalgia e alegria”. “As baleias nos trouxeram sentimentos: receio do inesperado, a calma, a paciência e tranquilidade”, contou. O momento especial aconteceu em 21 de agosto, quando o grupo remava no mar em direção à Ilha do Francês.

Leia também: 5 destinos para observação de baleias no Brasil

As baleias-franca costumam viver nos polos do planeta durante o verão. No período de reprodução, de julho a novembro, no entanto, elas migram para as regiões tropicais. Isso acontece porque os filhotes não têm uma camada de gordura espessa o suficiente para suportar o frio polar. Nessa época, é possível avistar os animais no sul do país. Pares de mães e filhotes, como o avistado pelo grupo, têm preferência por águas rasas e calmas, e costumam ficar afastados do restante do grupo.

O ProFRANCA – Projeto Franca Austral tem um mapa de monitoramento de avistagens de baleias-franca na região. A iniciativa tem ainda a campanha Adote uma Baleia-franca, que estimula o público a “adotar” uma das baleias monitoradas para auxiliar nas pesquisas e proteção à espécie.