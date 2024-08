Vídeo flagra macaco prego que destelhava casas no Piauí

O macaco foi capturado no último domingo (25/8), mas estava sendo procurado desde sábado (24/8) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um macaco prego foi capturado pelo Corpo de Bombeiros do Piauí após destelhar casas no município piauiense de Oeiras. Moradores registraram o animal em cima de muros e casas rancando telhas. O macaco foi capturado no último domingo (25/8), mas estava sendo procurado desde sábado (24/8).

O macaco foi levado até um local de mata para ser solto na natureza. Em caso de aparecimento de um animal silvestre, a orientação do Corpo de Bombeiros é que a população acione imediatamente a corporação ou a Policia Ambiental da respectiva cidade. O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) pode ser acionado por meio do 190.

Veja o vídeo:

“Não procure atiçá-lo, nem afugentá-lo e se mantenha em um local em que você possa visualizar o animal, para que quando a guarnição chegar, você dizer onde ele se encontra para fazer a captura adequada, da maneira correta. Caso alguém venha tentar fazer esse manejo sem o conhecimento pode se machucar ou ao animal” ressalta o comandante do BPA, major Fredson Abreu.