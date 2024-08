"Vixe, perdi": homem é executado a tiros ao sair de batizado

Quatro homens estão sendo procurados pela Polícia Militar (PMMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de executar um homem de 38 anos. A vítima, que tinha passagens policiais por furto, roubo e ameaças, foi surpreendida pelo grupo no momento em que deixava um restaurante, localizado à margem da BR-050, ao lado da esposa. O crime aconteceu no último domingo (25/8).

Uma testemunha contou aos policiais militares que, antes do crime, o homem, que foi executado com cerca de dez tiros na cabeça, comemorou o batizado de uma criança da qual era padrinho, juntamente com parentes e amigos.

Ainda conforme relato da testemunha, os suspeitos usavam coletes à prova de balas no momento do crime. Pouco tempo depois do assassinato, uma picape Fiat Strada, que teria sido utilizada pelo bando, foi localizada incendiada em uma estrada de terra. Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) precisou ser acionada para controlar as chamas.

Os policiais também foram informados pela testemunha que, inicialmente, a vítima viu os suspeitos quando chegou até sua caminhonete Fiat Toro, que estava estacionada em frente ao restaurante. Nesse momento, a vítima teria dito: "Vixe, perdi".

Em seguida, muito assustado, o homem teria corrido em direção à BR-050, sendo que os suspeitos, de dentro da picape Strada, começaram a efetuar tiros. Instantes depois, o homem teria caído no chão. Nesse momento, os suspeitos teriam atirado várias vezes na cabeça dele.

A esposa da vítima disse que, no momento do crime, ficou muito assustada e permaneceu dentro da caminhonete Fiat Toro.

Também consta no registro da PM que a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recolheu ao longo de um raio de cerca de 40 metros 10 cápsulas deflagradas de munição ponto 40. No entanto, nas proximidades do corpo não foi encontrada nenhuma cápsula.