Nordeste tem 15 cidades em situação de emergência pela seca; confira

15 cidades da Bahia, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte tiveram a situação de emergência pela seca reconhecida pelo governo federal nesta terça-feira (27/8). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Com o decreto concedido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, os municípios podem solicitar recursos para auxiliar nos impactos da estiagem. Confira os municípios afetados:

Belo Campo (BA)

Boa Vista do Tupim (BA)

Canudos (BA)

Piripá (BA)

Itapajé (CE)

Pedra Branca (CE)

Catolé do Rocha (PB)

Lastro (PB)

Pocinhos (PB)

Quixabá (PB)

Bodocó (PE)

Casinhas (PE)

Sairé (PE)

Acauã (PI)

Caiçara do Norte (RN)

De acordo com um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), a situação de seca deste ano é a pior em 44 anos para 16 estados e o Distrito Federal. Isso ocorre porque o ciclo de chuva no Brasil mudou com a chegada do El Niño, em junho do ano passado.