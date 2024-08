Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (27/8), quatro loterias: os concursos 2767 da Mega-Sena; o 6518 da Quina; o 2136 da Timemania e o 957 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 14, 21, 42, 47, 50, 59.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17, 21, 37, 38, 51.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 750 mil apresentou o seguinte resultado: 07, 18, 27, 50, 53, 71, 72. O time do coração é o 37 - Figueirense/SC.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Com prêmio previsto de R$ 350 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 11, 14, 16, 21, 23, 24, 27. O mês da sorte é 06 - Junho.



http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte