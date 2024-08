Homem abusa de filha adolescente do próprio amigo e é preso

A tia da vítima foi a primeira pessoa a saber do crime e procurou a delegacia para fazer a denúncia - (crédito: Polícia Civil de Mato Grosso/Divulgação)

Um homem de 30 anos foi preso após abusar de uma adolescente, que era filha de um amigo. O crime ocorreu na casa do autor, onde a vítima e a família passavam a noite. Ele foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira (26/8), no município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito se aproveitou do estado de sonolência da vítima, que faz uso de remédio controlado e havia ingerido bebida, para cometer o ato sexual durante a madrugada. O crime foi presenciado por um primo da adolescente, também menor de idade.

A tia da vítima foi a primeira pessoa a saber do crime e procurou a delegacia para fazer a denúncia. Após o relato, uma equipe da polícia localizou o suspeito, que foi levado à unidade policial. Ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

A jovem foi ouvida e encaminhada para realização de perícia. Fontes ligadas à vítima também foram ouvidas. O investigado foi encaminhado para audiência de custódia do Poder Judiciário.