Professor desaparecido é encontrado morto dentro de freezer abandonado

Um crime bárbaro chocou Tangará da Serra, cidade distante 242km de Cuiabá. O corpo do professor aposentado Carlos de Souza Pedrosa, 58 anos, desaparecido desde 6 de agosto, foi encontrado na segunda-feira (26/8) dentro de um freezer abandonado em uma área rural do município.

A Polícia Civil prendeu um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento no homicídio e ocultação de cadáver. Outro rapaz da mesma idade também é procurado pelas autoridades. Ele é suspeito de participação no crime.

Investigação

As investigações iniciaram após o desaparecimento do professor. A polícia encontrou, na casa de uma tia de um dos suspeitos, móveis pertencentes à vítima. O jovem foi localizado no bairro Dona Júlia, com a namorada.

Durante o trajeto para a delegacia, o suspeito confessou o crime e indicou o local onde havia escondido o corpo: uma ribanceira nas proximidades da estrada do Ararão. A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos cabíveis.

Motivação do crime

A polícia ainda investiga a motivação do crime. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a relação entre o professor e os suspeitos.