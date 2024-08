Ibama prevê a contratação de novos brigadistas para combater incêndios

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) prevê a contratação de novos brigadistas para combater os incêndios florestais que atingem várias partes do Brasil. Até o momento, já foram enviados a campo 1.907 profissionais, incluindo chefes de brigada e chefes de esquadrão.

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (27/8) aumentou para 2.227 o total de brigadistas a serem contratados. As brigadas variam em tamanho e as equipes podem ser compostas por chefes de brigada, chefes de esquadrão e brigadistas — em quantidades entre dez a 25 profissionais, em alguns casos.

Além das brigadas de combate direto ao fogo, a portaria ainda prevê a contratação de equipes especializadas que atuam como uma "força de elite" no combate aos incêndios florestais. São as equipes de Pronto Emprego — cuja mobilização ocorre em menos de 24 horas para qualquer região do país — e Pronto Emprego Logística. Essas equipes podem integrar até 36 brigadistas e serão alocadas na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins e Rondônia.

A previsão do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), vinculado ao Ibama, é que em breve seja publicada uma nova portaria adicionando mais 28 brigadistas que serão treinados para atuação em Rondônia.

As brigadas federais temporárias atuarão em diversos municípios distribuídos em 19 estados e no Distrito Federal para prevenção e combate aos incêndios florestais, prioritariamente em áreas federais, como Terras Indígenas, Unidades de Conservação federais e assentamentos.

Quando questionado pelo Correio se esses novos brigadistas a serem contratados já são treiandos ou se passarão por treinamento, o Ibama não respondeu.

Total de contratações por Unidade da Federação até o momento:

Acre: 46

Amazonas: 102

Amapá: 57

Bahia: 102

Ceará: 40

Distrito Federal: 95

Goiás: 136

Maranhão: 206

Minas Gerais: 29

Mato Grosso do Sul: 145

Mato Grosso: 304

Pará: 153

Pernambuco: 84

Piauí: 69

Paraná: 16

Rio de Janeiro: 39

Rondônia: 116

Roraima: 192

São Paulo: 27

Tocantins: 269