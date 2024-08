Quem é o brigadista do DF que morreu ao combater fogo no Xingu

O corpo de um brigadista florestal desaparecido desde domingo (25/8) foi encontrado nesta segunda-feira (26/8), na região da Terra Indígena Capoto/Jarina, no Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso.

Uellinton Lopes dos Santos tinha 39 anos e era de Brasília. Ele trabalhava para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no quadro de brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo).

O profissional desapareceu no domingo por volta das 11h, enquanto combatia um incêndio no território indígena. O corpo carbonizado foi encontrado a cerca de 1km da linha de defesa contra as chamas.

A confirmação da morte de Uellinton foi realizada pelo Ibama e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). "O brigadista foi contratado pelo PrevFogo em 2024 e integrava a Brigada Pronto Emprego de Brasília. De 2021 até este ano, trabalhou como brigadista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)", afirmam. Os órgãos ainda prestaram solidariedade e apoio à família de Uellinton.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) também lamentou a morte do brigadista. "A Funai expressa condolências e se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Uellinton pela perda".

O presidente Lula se manifestou nas redes sociais. "Ele era um dos heróis que combatem os incêndios criminosos e irresponsáveis que acontecem em nosso país", escreveu, além de prestar solidariedade aos familiares e amigos de Uellinton.

A morte do brigadista Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos, enquanto combatia incêndios florestais no Mato Grosso, nos causa grande tristeza e indignação.



Uellinton integrava o Prevfogo, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama, e anteriormente… https://t.co/5bcEZB7SMr — Lula (@LulaOficial) August 26, 2024

A primeira-dama, Janja, afirmou que os incêndios são devastadores "principalmente para aqueles que trabalham na linha de frente". "Meu abraço solidário neste momento difícil", afirmou.

É com muita tristeza que recebi a notícia da morte do brigadista Uellinton Lopes dos Santos, de 39 anos, que integrava a equipe de brigadistas na Terra Indígena Capoto Jarina, em São José do Xingu (MT).

Os incêndios são devastadores para o meio-ambiente e para a população,…



Os incêndios são devastadores para o meio-ambiente e para a população,… — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 26, 2024

Seca e incêndios

De acordo com o Instituto Raoni, 635 mil hectares da terra indígena do Xingu estão queimando, o que é mais do que a área total do Distrito Federal (578 mil hectares). Atualmente, 42 brigadistas trabalham combatendo o fogo na região, metade deles indígenas.

É a pior seca em 44 anos em mais da metade dos estados do país, conforme o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden).