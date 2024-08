Apresentador é encontrado morto em Campina Grande, na Paraíba

Odilon Wagner, influenciador digital e apresentador das transmissões do Maior São João do Mundo, foi encontrado morto, aos 24 anos, na manhã desta quinta-feira (29/8), dentro de um apartamento, onde morava, localizado no centro de Campina Grande, na Paraíba.



De acordo com informações obtidas pelo Blog do Márcio Rangel, ele foi localizado desmaiado por alguns amigos, que chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não conseguiu ser reanimado, e foi confirmado o óbito.

A causa da morte, por sua vez, se tornou alvo de investigação pelo 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar), e ainda não foi divulgada até então. De acordo com os agentes, o apresentador estava em fase de tratamento com ajuda profissional, decorrente de problemas psicológicos.

Odilon Wagner era natural da cidade de Serra Redonda, e ficou conhecido por ter assumido o comando das festividades de São João na cidade do agreste paraibano. Ele possuía mais de 100 mil seguidores no Instagram, e dividia a apresentação do evento com o ator Lucas Veloso, filho do humorista Shaolin (1971-2016), e a repórter Ingrid Feijó, da TV Tambaú, afiliada do SBT.

O post Apresentador é encontrado morto em Campina Grande foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.