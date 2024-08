Lucas Guimarães vira piada após vazar imagens de seu programa no SBT

Lucas Guimarães voltou a ser assunto nas redes sociais e foi duramente criticado por internautas, após vazarem algumas imagens do programa que ele gravou no SBT. O marido de Carlinhos tinha data prevista para estrear o "Eita", em março deste ano, mas até hoje o material não foi veiculado.

Além disso, essa semana, Carlinhos Maia chegou a se pronunciar sobre o assunto e cobrou um posicionamento da emissora: "Agora minha mensagem é para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo, investindo milhões do dinheiro dele. Eu espero verdadeiramente, SBT, que vocês reconheçam tudo isso que esse menino está fazendo".



Em seguida, o influenciador ainda declarou: "Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar e que deixem as pessoas dizerem se é bom ou se é ruim. Se vocês colocaram esse sonho no coração dele, que vocês realizem".



No entanto, parece que a emissora enfrentou alguns problemas que impossibilitaram a exibição do programa. Segundo o "NaTelinha", o mercado publicitário não tem demonstrado interesse em investir no projeto. Por esse motivo, o SBT também teria recuado no investimento da atração.



Nas redes sociais, internautas escreveram: "Galera quer forçar ser uma celebridade sem ter condições para isso". "O Lucas quer ser apresentador a todo custo. Mas será que isso é pra ele mesmo? Tem coisas que às vezes não dá". "Espero que o SBT dê um fim nesse programa, esse rapaz pra mim não dá!"