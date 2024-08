Estrela da Casa fracassa em audiência e direção da Globo toma atitude

"Deu ruim!" O programa Estrela da Casa fracassou na audiência e a direção, provavelmente, deve dar um ponto final na atração. Apresentado pela talentosa Ana Clara, o reality show musical, no último domingo (25), chegou a atingir 8,2 pontos de média na Grande São Paulo.

Em contrapartida, o Fantástico, que foi exibido anteriormente, registrou 15,4 pontos. Além disso, duas atrações da programação matinal do dia ultrapassaram o reality: Globo Rural (9 pontos) e Auto Esporte (8,7).

Nas redes sociais, os internautas reprovaram associar o fracasso do programa à apresentadora Ana Clara. "A Ana Clara tem um potencial enorme. É super talentosa e boa no que faz, mas esse programa é muito ruim", disse um usuário. "Ana Clara é maravilhosa, o problema é o programa", comentou outro.

Em entrevista à revista Contigo, a jovem falou sobre a responsabilidade de apresentar um programa na emissora: "É uma grande responsabilidade, sim, entendo o peso que tem nesse cargo, mas todos os dias tento colocar na minha cabeça que é a realização de um grande sonho pra mim, é um objetivo que venho buscando nos últimos seis anos", disse ela.

E continuou: "Estou curtindo e mais me divertindo com a ideia do que vem pela frente do que focando no peso e na responsabilidade que é isso”, disse a famosa.